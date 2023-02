Öffentlicher Dienst

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Warnstreiks begonnen. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

In Nordrhein-Westfalen legten nach Aufrufen der Gewerkschaft Verdi in zahlreichen Städten Beschäftigte unter anderem von Verkehrsbetrieben, Stadtverwaltungen und Kitas die Arbeit nieder. Auch in Berlin liefen Warnstreiks an.

In Berlin sind Beschäftigte der Stadtreinigung sowie der Wasserbetriebe und der Kliniken Charité und Vivantes zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Die erste Runde der Tarifgespräche für 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen waren im Januar ergebnislos vertagt worden. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber haben bisher kein Verhandlungsangebot vorgelegt.

