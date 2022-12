Im Zusammenhang mit den Protesten im Iran wurde heute ein Todesurteil vollstreckt. (Uncredited/UGC/AP/dpa)

Wie die Justizbehörde des Regimes mitteilte, wurde gestern ein Mann hingerichtet, der Ende September an einer Straßenblockade in Teheran teilgenommen hatte. Elf weitere Angeklagte sind nach bisherigem Kenntnisstand im Zusammenhang mit den Protesten zum Tode verurteilt worden. Nach Einschätzungen von Menschenrechtlern wurden im Zuge der Demonstrationen mindestens 470 Menschen getötet und mehr als 18.000 verhaftet.

Bundesaußenministerin Baerbock warf der Führung in Teheran grenzenlose Menschenverachtung vor. Baerbock schrieb auf Twitter, der Demonstrant Mohsen Schekari sei in einem perfiden Schnellverfahren abgeurteilt worden. Das iranische Regime habe ihn hinrichten lassen, weil er anderer Meinung gewesen sei, fügte die Grünen-Politikerin hinzu. Auch das französische Außenministerium verurteilte die Vollstreckung der Todesstrafe scharf. Das Vorgehen stehe in einer Reihe mit anderen inakzeptablen Rechtsverstößen, hieß es in Paris.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.