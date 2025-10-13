Der französische Premierminister Lecornu während einer Erklärung in Paris. (IMAGO / Bestimage / Eliot Blondet )

Dabei soll vor allem der Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg gebracht werden. Der Streit um Sparmaßnahmen angesichts der hohen Staatsverschuldung hatte die derzeitige Regierungskrise weiter verschärft. Der erst vor einer Woche zurückgetretene und von Präsident Macron zurück ins Amt geholte Premierminister Lecornu hat im Parlament keine eigene Mehrheit. Es wird erwartet, dass er in seiner Regierungserklärung am Nachmittag Zugeständnisse an die Opposition machen wird.

Frankreichs Linkspartei und die extreme Rechte von Marine le Pen haben bereits Misstrauensanträge gegen Lecornu gestellt, über die voraussichtlich am Mittwoch in der Nationalversammlung abgestimmt wird.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.