Eine erste Beschwerde gegen die Corona-Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal ist beim Bundesverfassungsgericht eingegangen. (Archivbild) (picture alliance/dpa/Marcel Kusch)

Das bestätigte eine Justizsprecherin am Mittag in Karlsruhe. Damit verbunden sei auch ein Eilantrag. Die Klage sei bereits am vergangenen Dienstag von insgesamt 23 Personen eingereicht worden. Wann darüber entschieden werde, sei noch nicht absehbar.

Die Impfpflicht gilt für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen und war vor zehn Tagen von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Die Neuregelung tritt Mitte März in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.