Die Trockenheit führt dieses Jahr sehr früh zu Niedrigwasser. (imago images/Michael Weber)

So dürfen etwa in Jena seit heute keine Gießkannen mehr mit Wasser aus Flüssen und Bächen der Stadt gefüllt werden. Auch Pumpen zum Bewässern des Gartens dürfen vorerst nicht mehr laufen. Weitere Kommunen wollen kommende Woche per Allgemeinverfügung Wasserentnahmen verbieten. In anderen Regionen haben die Behörden in den vergangenen Tagen bereits ähnliche Entscheidungen getroffen. Hintergrund ist die Trockenheit. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe teilte mit, das derzeitige Niedrigwasser in den Bächen und Flüssen sei außergewöhnlich niedrig für diese Jahreszeit. Üblicherweise entwickelten sich entsprechende Niedrigwasser eher im Spätsommer.

