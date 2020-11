Bundeskanzlerin Merkel und der designierte US-Präsident Biden haben zum ersten Mal seit dessen Wahlsieg miteinander telefoniert.

Regierungssprecher Seibert teilte mit, Merkel habe ihm und der Vizepräsidentschafts-Kandidatin Harris nochmals zum Erfolg gratuliert. Zudem habe die Kanzlerin "den Wunsch nach einer engen und vertrauensvollen künftigen Zusammenarbeit" zum Ausdruck gebracht.



Frankreichs Präsident Macron telefonierte ebenfalls mit Biden. Der Elysee-Palast in Paris erklärte anschließend, Macron habe Biden eine Zusammenarbeit in der Klima- und Gesundheitspolitik sowie in der Terrorismusbekämpfung angeboten.



Der britische Premierminister Johnson lud Biden telefonisch zur Weltklimakonferenz ein, die im kommenden Jahr in Glasgow stattfindet.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schlug dem desiginierten US-Präsidenten einen "umfassenden Neustart" der Beziehungen vor. Dies betreffe unter anderem die Sicherheits- und Handelspolitik, sagte von der Leyen in einer Rede vor EU-Botschaftern in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.