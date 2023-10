Krieg im Nahen Osten

Die ersten LKW mit Hilfsgütern für den Gazastreifen fahren über den Grenzübergang Rafah in Ägypten. (picture alliance / dpa / Amr Adel)

Es sind die ersten Lieferungen seit Beginn des Kriegs vor zwei Wochen. Rafah ist derzeit der einzige Weg, Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung in den Gazastreifen zu bringen. Wie lange die Grenze offen bleiben sollte, blieb zunächst unklar. UNO-Nothilfekoordinator Griffiths erklärte, den Hilfslieferungen seien tagelange intensive Verhandlungen vorausgegangen.

Die Grenzöffnung war von US-Präsident Biden vermittelt worden. Israel, das den Gazastreifen nach dem Großangriff der Hamas komplett abgeriegelt hat, stimmte unter der Bedingung zu, dass die Hilfsgüter nur im Süden des Palästinensergebiets an Zivilisten verteilt werden. Sie dürften nicht in die Hände der Hamas fallen.

Grenzverkehr auch in der Gegenrichtung

Ein palästinensischer Grenzbeamter bestätigte, dass der Grenzübergang offen sei. Wie der ARD-Korrespondent in der Region berichtet, sind in der Gegenrichtung aus dem Gazastreifen heraus weiße Jeeps und Kleinbusse mit der Flagge der Vereinten Nationen unterwegs. Lastwagen folgten mit leeren Auflegern, die vermutlich in Ägypten mit weiteren Hilfsgütern beladen werden sollten.

Bundeskanzler Scholz begrüßte die Hilfslieferungen. Er schrieb auf der Plattform X, die Bundesregierung setze sich weiter dafür ein, das Leid in diesem Konflikt zu lindern. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnte die Öffnung als "ersten Schritt, der das Leid unschuldiger Menschen lindern wird".

Mehrere tote UNO-Hilfswerk-Mitarbeiter

Das UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hatte vor Kriegsbeginn fast 1,2 Millionen Menschen im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln versorgt. UNRWA-Generalkommissar Lazzarini gab an, dass seit Beginn des Krieges außerdem mindestens 17 Beschäftigte des Hilfswerks getötet worden seien. Mindestens 35 Gebäude der UNO-Organisation seien von Raketen getroffen worden.

