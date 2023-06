In den USA sind in den vergangenen zwei Monaten fünf Malariafälle registriert worden. (EPA FILE)

Die Gesundheitsbehörde CDC teilte mit, es handele sich um die erste lokale Ausbreitung der Infektionskrankheit seit 20 Jahren in den Vereinigten Staaten. Demnach wurden in den vergangenen zwei Monaten vier Fälle in Florida und einer in Texas registriert. Die Betroffenen seien auf dem Weg der Besserung.

Die Krankheit wird durch Mückenstiche übertragen. Wird Malaria nicht behandelt, können schwere Komplikationen auftreten, die zum Tode führen können. 2021 gab es weltweit schätzungsweise 619.000 Todesfälle durch Malaria, die meisten in afrikanischen Ländern südlich der Sahara.