Die norwegische Skilangläuferin Therese Johaug hat das erste Gold der 24. Olympischen Winterspiele in Peking gewonnen. (AP/ Alessandra Tarantino / dpa-Bildfunk )

Die norwegische Ski-Langläuferin Therese Johaug gewann Gold im sogenannten "Skiathlon", in dem über 15 Kilometer zunächst im klassischen und dann im freien Stil gelaufen wird. Silber ging an die Russin Natalja Neprjajewa, Bronze gewann die Österreicherin Teresa Stadlober. Beste Deutsche war Katherine Sauerbrey auf Platz 13.

Medaillenchancen werden heute der deutschen Skispringerin Katharina Althaus beim Wettbewerb von der Normalschanze eingeräumt. Die Biathleten treten zum Auftakt in der Mixedstaffel mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an. Claudia Pechstein geht bei ihrer achten Olympia-Teilnahme im Eisschnelllauf-Wettbewerb über 3000 Meter an den Start.

Die 24. Olympischen Winterspiele waren gestern eröffnet worden.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.