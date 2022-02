Das olympische Logo der Winterspiele 2022 und die olympischen Ringe. Die olympischen Winterspiele in Peking finden vom 04. – 20.02.2022 unter strengen Corona-Auflagen statt. (picture-alliance/dpa / Michael Kappeler )

Gute Chancen werden der deutschen Skispringerin Katharina Althaus beim Wettbewerb von der Normalschanze eingeräumt. Die Biathleten treten zum Auftakt in der Mixedstaffel mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an. Claudia Pechstein geht bei ihrer achten Olympia-Teilnahme im Eisschnelllauf-Wettbewerb über 3000 Meter an den Start. Zudem fallen heute Entscheidungen im Skiathlon der Damen, auf der Buckelpiste im Ski-Freestyle und im Shottrack-Mixed.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.