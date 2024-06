Der Brandenburger Landtag (ZB/ dpa-Zentralbild/ Patrick Pleul)

Die Abgeordneten votierten einstimmig für ein entsprechendes Gesetz. Die Einrichtung soll am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus entstehen. Die staatliche Universitätsmedizin ist Teil des Förderpakets zum Strukturwandel in der Lausitz nach Ende des Braunkohleabbaus.

Nach Angaben der Landesregierung sollen bis zum Jahr 2038 fast vier Milliarden Euro von Bund und Land in die Universität investiert werden. Geplant ist, dass pro Jahr 1.300 neue Arbeitsplätze und 200 Studienplätze entstehen. In Brandenburg besteht mancherorts ein Ärztemangel, der sich in den kommenden Jahren verstärken dürfte. Die bereits bestehende private Medizinische Hochschule Brandenburg und die staatliche Universitätsmedizin sollen sich ergänzen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.