Sri Lankas Ministerpräsident Gotabaya Rajapaksa. (Eranga Jayawardena/AP Photo/dpa)

Wie das Büro von Präsident Gotabaya Rajapaksa mitteilte, übernimmt der bisherige Außenminister Peiris den Posten erneut. Peiris und die drei anderen Minister, die für öffentliche Verwaltung, Stadtentwicklung und Energie zuständig sind, gehören alle Rajapaksas Partei Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) an. Der wichtige Finanzministerposten ist noch unbesetzt.

Wickremesinghe hatte nach seiner Ernennung am Donnerstag versucht, eine Einheitsregierung zu bilden, die Sri Lanka aus seiner schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten führen soll. Er erhielt jedoch von einem großen Teil der Opposition Absagen. Der 73-jährige, der schon mehrfach Regierungschef war, ist daher darauf angewiesen, mit Verbündeten Rajapaksas zusammenzuarbeiten, den viele Menschen für die schwere Wirtschaftskrise verantwortlich machen.

In Sri Lanka gibt es seit Wochen Proteste, die vergangene Woche gewaltsam eskalierten. Anhänger des inzwischen zurückgetretenen Regierungschefs Mahinda Rajapaksa, Gotabayas Bruder, griffen in Colombo Regierungsgegner mit Stöcken und Knüppeln an, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Mindestens neun Menschen wurden getötet und mehr als 225 weitere verletzt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.