Mehrere Staaten haben Reisebeschränkungen wegen der neu in Südafrika entdeckten Corona-Variante verhängt. (dpa / picture alliance / Christian Charisius)

Das zuständige Max-von-Pettenkofer-Institut in München stufte die Fälle als bestätigt ein. Es werde zusätzlich noch eine Genomsequenzierung durchgeführt. Die beiden Personen waren demnach vor vier Tagen mit einem Flug aus Südafrika nach München gereist.

Ein Verdachtsfall wird derzeit in Hessen geprüft. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika seien mehrere für die Omikron-Variante typische Mutationen gefunden worden, teilte Landessozialminister Klose mit. Die vollständig geimpfte Person sei vergangenen Sonntag über den Frankfurter Flughafen eingereist und habe im Laufe der Woche Symptome entwickelt

Israel schließt Grenzen

Wegen der neuen Coronavirus-Variante Omikron schließt Israel seine Grenzen für alle ausländischen Reisenden. Premierminister Bennett teilte in Jerusalem mit, die Regelung werde - sobald sie von der Regierung beschlossen sei - für zunächst 14 Tage gelten. Um die Ausbreitung der Virusvariante zu verfolgen, soll zudem erneut eine Spionage-Software auf allen Mobiltelefonen eingesetzt werden. Die Überwachungstechnik wird in Israel sonst zur Terrorismusbekämpfung verwendet.

PCR-Test und Quarantäne für alle Einreisenden nach Großbritannien

Großbritannien hat inzwischen zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der neuen Corona-Variante im Land einzudämmen. Premierminister Johnson sagte in London, jeder, der nach Großbritannien einreise, sei binnen zwei Tagen zu einem PCR-Test verpflichtet. Bis zum Ergebnis müssten sich die Reisenden in Selbstisolation begeben. Bestehe ein Verdacht auf die Omikron-Variante, seien zehn Tage Quarantäne vorgeschrieben, erklärte Johnson.

In Großbritannien wurden zwei Fälle der neuen Variante registriert. Unter anderem aus Italien und Tschechien werden ebenfalls bestätigte Fälle der neuen Corona-Variante gemeldet. Zuvor hatte es bereits einen Fall in Belgien gegeben.

Weil viele der bestätigten Fälle Reisende aus Südafrika und Nachbarländern betreffen, verhängen immer mehr Staaten Beschränkungen im Luftverkehr mit südafrikanischen Ländern. Nach der EU sind dies unter anderen die USA, Kanada, Australien, Japan und Thailand.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.