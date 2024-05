Sommerspiele in Paris

Die ersten Teilnehmer des deutschen Teams für die Olympischen Spiele in Paris stehen fest. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

In der ersten Gruppe mit dabei sind unter anderem Marathon-Europameister Richard Ringer sowie Säbelfechter Matyas Szabo, der 2014 Weltmeister im Team wurde. Der DOSB plant im Juni und Juli vier weitere Nominierungsrunden. Dass das Team für Olympia insgesamt so groß wird, liegt an den vielen Mannschaften, die sich qualifiziert haben - etwa im Reiten und Schwimmen, aber auch bei den Ballsportarten wie Basketball, Handball und Hockey.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.