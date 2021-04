In den USA hat Präsident Biden 100 Tage nach Amtsantritt in seiner ersten Rede vor dem Kongress Optimismus verbreitet. Amerika sei wieder in Bewegung, sagte Biden. Die USA verwandelten derzeit Gefahr in Möglichkeiten, Krise in Chancen, Rückschläge in Stärke.

Er habe eine Nation in der Krise geerbt mit der schlimmsten Pandemie in einem Jahrhundert, der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression und dem schlimmsten Angriff auf die amerikanische Demokratie seit dem Bürgerkrieg. Damit bezog er sich auf den Sturm von Anhängern seines Vorgängers Trump auf das Kapitol am 6. Januar. Zudem warb Biden für seine Reformvorhaben - unter anderem für ein rund zwei Billionen Dollar schweres Infrastrukturpaket. Damit könnten in den kommenden acht Jahren Millionen gutbezahlter Arbeitsplätze geschaffen und zugleich ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel geleistet werden.



US-Präsidenten halten traditionell eine Rede pro Jahr vor dem Kongress. Ab dem zweiten Amtsjahr wird sie als Rede zur Lage der Nation bezeichnet.

