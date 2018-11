Vor 20 Jahren wurde Gerhard Schröder Bundeskanzler und Chef der ersten rot-grünen Koalition auf Bundesebene. In den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin diskutierte er am Montagabend mit Jürgen Trittin (Grüne) über die damalige Zeit. Es ging launig zu.

Schröder selbst erinnerte an seine Worte über die Rollenverteilung in der Koalition: die SPD - also seine eigene Partei - als Koch, die Grünen als Kellner (Audio-Link). Der damalige Umweltminister Trittin (Grüne) konterte unter Verweis auf die jüngsten Verluste der SPD bei Landtagswahlen und den Höhenflug der Grünen: Im Rückblick zeige sich, dass seine Partei im Wettbewerb der Köche "nicht so schlecht abgeschnitten" habe. Und Schröder setzte noch einen drauf: Das Gasthaus sei heute "so spärlich besetzt, dass wahrscheinlich beide nicht ganz ausgelastet sind".



Auch über aktuelle Politik wurde auf der Veranstaltung diskutiert. Schröder erwartet, dass Friedrich Merz im Dezember neuer CDU-Vorsitzender wird - und dann Neuwahlen kommen. Trittin äußerte sich kritisch über den früheren Unionsfraktionsvorsitzenden. Merz sei schon damals besonders neoliberal gewesen. Als Figur aus den Zeiten von Lehman Brothers steige er nun "wie ein Zombie aus dem Grab aus".