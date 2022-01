Es werde noch viel schlimmer kommen als die Flutkatastrophe im Ahrtal, sagt der Wissenschaftler Volker Quaschning. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Der bisherige Amtsinhaber Pföhler von der CDU war Ende Oktober in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Er war nach den Überflutungen mit 134 Toten allein in Rheinland-Pfalz in die Kritik geraten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen ihn und ein weiteres Mitglied des örrlichen Krisenstabs wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Pföhler hatte nach der Ankündigung der Ermittlungen erklärt, sein Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausüben zu können.

Für seine Nachfolge bewerben sich drei Männer und eine Frau. Sollte bei der heutigen Wahl keiner von ihnen mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, findet am 6. Februar eine Stichwahl statt.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.