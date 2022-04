Eine Photomontage zeigt die beiden französischen Präsidentschafts-Kandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen bei der Stimmabgabe. (AFP )

Insgesamt treten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten an. Beobachter gehen davon aus, dass eine Entscheidung erst bei der Stichwahl am 24. April fällt.

Die Wahllokale in Frankreich öffnen um 8 Uhr und sind mancherorts bis 20 Uhr geöffnet. Wegen der Zeitverschiebung wurde in einigen französischen Überseegebieten, etwa in der Karibik, bereits gestern abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.