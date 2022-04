Frankreich-Wahl

Frankreich vor der Wahl: Plakatwand mit den Konterfeis von Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Anne Hidalgo. ‰ (Patricia Huchot-Boissier/ABACAPRESS.COM)

Hintergrund ist die Zeitverschiebung dieser Regionen zum französischen Festland. Deshalb wurde die Abstimmung vorverlegt. Den Anfang macht die Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste. Dort öffneten die Wahllokale um 12 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit. Anschließend folgen Französisch-Guyana, Guadaloupe, Martinique und Französisch-Polynesien.

Bei der Abstimmung um das höchste Staatsamt Frankreichs bewirbt sich Amtsinhaber Macron um eine zweite Amtszeit. Seine stärkste Herausforderin, die rechte Politikerin Le Pen, konnte zuletzt in den Umfragen zulegen. Es ist davon auszugehen, dass die endgültige Entscheidung erst in der Stichwahl am 24. April fällt.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.