Für den zweimonatigen Pilotversuch wurden 100 der mehr als 61.000 öffentlichen Schulen in dem Inselstaat in Südostasien ausgewählt. Viele der Schulen liegen in abgelegenen Orten in den Bergen oder auf Inseln, wo das Infektionsrisiko gering ist. Sie dürfen nun wieder eingeschränkten Präsenzunterricht anbieten. Die Öffnung gilt für die Klassen eins bis drei und die Oberstufe. Die Kinder müssen zudem Masken tragen, Abstand halten und sich oft die Hände waschen.

Auf den Philippinen waren alle Schulen seit März 2020 geschlossen.

