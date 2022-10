Die neue Richterin am Supreme Court, Ketanji Brown Jackson (AP)

An der Zeremonie in Washington nahmen auch Präsident Biden und andere hochrangige Regierungsvertreter teil. Die 52-Jährige hatte bereits Ende Juni am Supreme Court ihren Amtseid abgelegt. Am Montag beginnt die neue Sitzungsperiode des Supreme Courts.

Jackson folgt auf den langjährigen Richter Breyer, der in den Ruhestand ging. Biden konnte damit zum ersten Mal in seiner Amtszeit einen der neun Richterposten nachbesetzen. Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt. An der konservativen Mehrheit am obersten US-Gericht ändert der Personalwechsel jedoch nichts.

