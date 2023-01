Das Kapitol in Washington mit einer US-Flagge (picture alliance / AP / J. Scott Applewhite)

Im Senat haben die Demokraten von Präsident Biden weiter eine knappe Mehrheit. Die Republikaner übernehmen dagegen die Kontrolle im Repräsentantenhaus. Dort will sich der Republikaner McCarthy zum Vorsitzenden wählen lassen als Nachfolger der Demokratin Pelosi. Derzeit läuft die Abstimmung. Der Posten steht an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Stellvertreter. Es ist allerdings unsicher, ob McCarthy gewählt wird. Mehrere republikanische Abgeordnete lehnen ihn ab, weil er ihnen nicht konservativ genug ist. Angesichts der knappen Mehrheit seiner Partei benötigt er aber ihre Stimmen.

Vor Beginn der Sitzung kritisierte McCarthy seine partei-internen Gegner und warf ihnen vor, lediglich an ihrem persönlichen Fortkommen anstatt am Wohlergehen des Landes interessiert zu sein. Ihm sei gesagt worden, er werde die nötigen Stimmen nur bekommen, wenn er bestimmte Mitglieder der Fraktion mit Ämtern und Etats versorge, so der Republikaner.

