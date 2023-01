Plenarsitzung im Bundestag in Berlin Archivbild). (IMAGO / Christian Spicker)

Auf der Tagesordnung steht zunächst die Regierungsbefragung. Entwicklungsministerin Schulze von der SPD muss sich den Fragen der Abgeordneten zu aktuellen Themen stellen. Anschließend befassen sich die Abgeordneten auf Antrag der Union in einer Aktuellen Stunde mit den Krawallen in der Silvesternacht in mehreren deutschen Städten. Dabei waren unter anderem Sicherheits- und Rettungskräfte gezielt mit Feuerwerkskörpern beschossen worden.

Zudem ist eine Debatte über den Nationalen Bildungsbericht geplant. Ein wesentliches Thema dürfte dabei der Lehrkräftemangel sein.

