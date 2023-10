Am Flughafen in München ist eine der ersten Sondermaschinen der Lufthansa aus Israel gelandet. (Lukas Barth / dpa / Lukas Barth)

In Frankfurt kamen 372 Deutsche an, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte. Auch in München landete eine Maschine aus Tel Aviv. Für den Abend sind demnach zwei weitere Flüge der Lufthansa geplant. Morgen sollen erneut insgesamt vier Flugzeuge deutsche Staatsbürger aus Israel ausfliegen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Angriff auf Israel finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.