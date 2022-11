US-Zwischenwahlen

Ein Schild weist auf ein Wahllokal in Washington für die Midterms 2022 in den USA hin (picture alliance / NurPhoto / Bryan Olin Dozier)

In einigen Regionen der US-Ostküste können die Bürger ihre Stimme abgeben. Morgen um sieben Uhr früh unserer Zeit schließen dann die letzten Wahllokale in Alaska. Bei den sogenannten "Midterms" geht es um alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Die Republikaner benötigen nur fünf zusätzliche Mandate, um die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu stellen. Umfragen zufolge stehen ihre Chancen dafür gut. Im Senat reicht den Republikanern schon ein weiterer Sitz, um die Mehrheit zu übernehmen. Sollten die Demokraten von Präsident Biden die Kontrolle über eine oder beide Parlamentskammern verlieren, könnten die Republikaner die Arbeit der Regierung erheblich erschweren. Der Wahlausgang dürfte auch mitentscheidend dafür sein, ob Bidens Vorgänger, der Republikaner Trump, 2024 erneut für die Präsidentschaft kandidiert. In seinem letzten Auftritt vor den Wahlen sagte Trump in Ohio, er werde am 15. November eine große Ankündigung machen. Biden hatte die Wähler auf einer Wahlkampfveranstaltung in Maryland noch einmal aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.