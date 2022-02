Die US-Army verlegt rund 1000 Soldaten samt Panzern und Militärfahrzeugen von ihrem Standort Vilseck in der Oberpfalz nach Rumänien. (dpa/Armin Weigel)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest per Twitter mit. Bilder zeigten Radschützenpanzer am rumänisch-ungarischen Grenzübergang Nadlac. Die Militärtechnik wurde angesichts der Spannungen rund um den Ukraine-Konflikt verlegt. Insgesamt erwartet Rumänien eintausend US-Soldaten, die aus dem bayerischen Vilseck entsandt werden. Davon sind die ersten einhundert vor wenigen Tagen eingetroffen. Rumänien ist ein Nachbarland der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.