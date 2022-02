In Illesheim in Bayern stationierte US-Soldaten (dpa)

Sie seien am Flughafen Jesionka im Südwesten des Landes angekommen, teilte ein Armeesprecher in Warschau mit. 1700 der angekündigten 2000 US-Soldaten sollen im Nachbarland der Ukraine stationiert werden, die restlichen 300 in Deutschland; erste Kräfte trafen bereits in Wiesbaden ein. Zudem sollen 1000 derzeit in Bayern stationierte US-Soldaten nach Rumänien entsandt werden.

Das Pentagon hatte die Truppenverlegung vor wenigen Tagen inmitten wachsender Spannungen mit Moskau angekündigt. Dabei geht es vor allem um Befürchtungen, Russland könnte in die Ukraine einmarschieren.

Russland wiederum verlegte Kampfflugzeuge nach Belarus, wo laut Angaben aus Moskau in einigen Tagen ein gemeinsames Militärmanöver geplant ist.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.