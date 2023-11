Krankenwagen mit schwer Verletzten verlassen am Grenzübergang Rafah den Gazastreifen Richtung Ägypten. (AFP / Mohammed Abed )

Sie seien in Krankenwagen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gebracht worden, hieß es. Dort sollen sie medizinisch behandelt werden. US-Medien melden, die Vereinbarung zur vorübergehenden Öffnung des Grenzübergangs zwischen den USA, Israel, Ägypten und der im Gazastreifen herrschenden Hamas sei vom Golfemirat Katar vermittelt worden. Demnach sollen auch ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit einem zweiten Pass über Ägypten ausreisen dürfen. Laut dem Palästinensischen Roten Halbmond warten bereits zahlreiche Menschen in der Transitzone an dem Grenzübergang, der als einziger im Gazastreifen nicht von Israel kontrolliert wird. Insgesamt soll es um rund 500 Personen gehen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.