Präsidentschaftswahlen in Russland

Erste Wahllokale geöffnet - Abstimmung daurt bis Sonntag

In Russland haben die Präsidentschaftswahlen begonnen. Die ersten Wahllokale öffneten am Abend im äußersten Osten des Landes auf der Halbinsel Kamtschatka und in der Region Tschukotka. Staatschef Putin will sich eine fünfte Amtszeit über weitere sechs Jahre sichern. Bewerber der Opposition wurden nicht zugelassen.