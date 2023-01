Tarifkonflikte

Veerdi-Streik im öffentlichen Dienst (Archivbild). (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind nach der ergebnislos verlaufenen ersten Gesprächsrunde Aktionen in Niedersachsen geplant. Beschäftigte in Salzgitter und Peine sind zur Teilnahme aufgerufen. Arbeitsniederlegungen soll es etwa in kommunalen Kindertagesstätten, Jobcentern, Müllabfuhren und bei regionalen Energieversorgern geben. Am Dienstag war Auftakt der Tarifverhandlungen für rund 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen. Die zweite Runde findet Ende Februar statt. Bereits gestern gab es in Berlin eine Protestaktion vor dem Bundesinnenministerium. Wie der Deutsche Beamtenbund mitteilte, versammelten sich dort rund 50 Bundespolizisten zu einer Kundgebung.

Erneut bundesweite Warnstreiks bei der Post

Auch im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post hat die Gewerkschaft für heute erneut bundesweit zu Streiks aufgerufen. Beschäftigte in Paket- und Briefzentren sowie in der Paket- und Briefzustellung sollen die Arbeit niederlegen, um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen. Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen. Die Gewerkschaft begründet ihre Forderungen unter anderem mit dem erwarteten Rekordergebnis der Deutschen Post von 8,4 Milliarden Euro für 2022. Das Unternehmen weist die Forderungen als unrealistisch zurück.

