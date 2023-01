Tarifkonflikt

Ein "Warnstreik"-Banner der Gewerkschaft Verdi (Archivbild) (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind nach der ergebnislos verlaufenen ersten Gesprächsrunde Aktionen in Niedersachsen geplant. Beschäftigte in Salzgitter und Peine sind zur Teilnahme aufgerufen. Arbeitsniederlegungen soll es etwa in kommunalen Kindertagesstätten, Jobcentern, Müllabfuhren und regionalen Energieversorgern geben. Am Dienstag war Auftakt der Tarifverhandlungen für rund 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen. Die zweite Runde findet Ende Februar statt.

Bereits gestern gab es in Berlin eine Protestaktion vor dem Bundesinnenministerium. Wie der Deutsche Beamtenbund mitteilte, versammelten sich dort rund 50 Bundespolizisten zu einer Kundgebung.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.