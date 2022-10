Tarifstreit

Erste Warnstreiks der IG Metall, hier bei der Firma apt Extrusions GmbH in Monheim. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht legten mehrere tausend Beschäftigte in ausgewählten Betrieben die Arbeit für einige Stunden nieder. Weitere Warnstreiks sind am Montag geplant. Die vierte Verhandlungsrunde beginnt am 8. November in Bayern und Baden-Württemberg.

Die Arbeitgeber hatten in den bislang regional geführten Gesprächen jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die IG Metall verlangt für einen Zeitraum von zwölf Monaten acht Prozent mehr Geld für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.