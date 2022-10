Testlauf für industriellen Einsatz

Wasserstoff-Testlieferung aus den Emiraten in Anwesenheit von Robert Habeck (r), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Sultan Al Jaber, Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate. (dpa / Marcus Brandt)

Bundeswirtschaftsminister Habeck nahm die Ladung mit der symbolischen Öffnung eines Gashahns in Empfang und erklärte, neben Importen strebe Deutschland auch eine eigene Produktion von Wasserstoff an. Der Grünen-Politiker hatte die neue Kooperation im Frühjahr auf einer Reise in die Golfstaaten vereinbart. Die eingetroffene Lieferung war zunächst ein Testlauf, um nach dem Wegfall von Lieferungen aus Russland den Aufbau einer neuen Lieferkette und den dauerhaften Transport alternativer Energiequellen zu erproben. Langfristig soll der Wasserstoff in Form von Ammoniak fossile Energien in der deutschen Industrie ersetzen und ihr als neuer Brennstoff dienen.

Umweltschützer kritisieren, dass es sich zunächst um sogenannten blauen Ammoniak handelt, für dessen Herstellung Erdgas verwendet und damit nach wie vor klimaschädliches CO2 freigesetzt wird.

