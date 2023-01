Ruhpolding

Erstmals finden in Deutschland Winterspiele des jüdischen Sportvereins Makkabi statt. (picture alliance/dpa/Fabian Strauch)

Es sind die ersten "WinterGames" seit fast 90 Jahren und die ersten überhaupt in Deutschland. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte auf Instagram, die Spiele seien neben dem Sport auch eine Feier jüdischer Kultur und Identität. Makkabi verbinde über Grenzen hinweg. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, betonte, das Turnier sei ein Aushängeschild für das jüdische Leben in Deutschland.

Bis zum 9. Januar bestreiten rund 400 Sportlerinnen und Sportler aus 20 Ländern die Wettbewerbe. Zu den Disziplinen gehören Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard, Eiskunstlauf, Snow-Volleyball und Eisstockschießen. Die jüdische Sportbewegung wurde vor über 100 Jahren gegründet. Die letzten jüdischen Winterspiele fanden 1933 in Polen und 1936 in der damaligen Tschechoslowakei statt. Im Sommer werden alle vier Jahre Makkabi-Weltspiele veranstaltet.

