Erstes afrikanisches Werk zur Herstellung von Corona-Impfstoff droht die Schließung (picture alliance/dpa | Federico Gambarini)

Erst im November hat der südafrikanische Pharma-Konzern Aspen eine Lizenz vom US-Unternehmen Johnson & Johnson erhalten, um den Corona-Impfstoff für ganz Afrika abzufüllen. Seit der Lizenz-Vereinbarung sei jedoch keine einzige Bestellung eingegangen, hieß es.

In Afrika stagniert die Impfquote vielfach. In Südafrika liegt sie derzeit mit gut 30 Prozent kontinentweit am höchsten.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.