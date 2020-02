Erster Außeneinsatz von zwei Frauen Zwei Astronautinnen im All

Am 18. Oktober 2019 sind zwei US-Astronautinnen aus der Internationalen Raumstation ausgestiegen und haben ein defektes Ladegerät für Batterien ausgetauscht. Es war der 221. Außeneinsatz in der Geschichte der ISS – und der erste, an dem nur Frauen beteiligt waren.

Von Dirk Lorenzen

