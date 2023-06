Brandenburg

Nimmt am Tag des Bevölkerungsschutzes teil: Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD. (Wolfgang Kumm/dpa)

In der Landeshauptstadt Potsdam werden dazu Bundesinnenministerin Faeser, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Tiesler, erwartet. Unter anderem soll an Ständen und auf Aktionsflächen gezeigt werden, wie sich Notfälle bewältigen lassen und wie sich die Bürger in Krisenfällen selber helfen können.

Den Tag des Bevölkerungsschutzes soll es künftig jährlich geben.

