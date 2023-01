Geplanter Satellitenstart in England gescheitert (Uk Space Agency / PA Media / dpa / Uk Space Agency)

Ein umgebautes Flugzeug vom Typ Boeing 747 war gestern Abend im Südwesten Englands gestartet, um die 21 Meter lange Trägerrakete auf rund elf Kilometer Höhe über dem Atlantischen Ozean zu bringen. Wie das verantwortliche Unternehmen Virgin Orbit später mitteilte, erreichte die Rakete dann aber von dort nicht die Erdumlaufbahn, in der sie neun Satelliten für zivile und Verteidigungszwecke aussetzen sollte. Das Flugzeug kehrte inzwischen sicher und wie geplant zur Erde zurück. Die britische Weltraumbehörde kündigte eine Untersuchung in den nächsten Tagen an, um herauszufinden, wie es zu dem technischen Versagen kommen konnte.

Britische Regierung hofft auf wirtschaftlichen Erfolg der Raumfahrtindustrie

Im Laufe des Jahres sind weitere britische Weltraummissionen geplant, darunter der erste Vertikalstart einer Rakete in Schottland. Die britische Regierung hofft, dass die Raumfahrtindustrie im kommenden Jahrzehnt rund 3,8 Millionen Pfund zur nationalen Wirtschaft beitragen wird.