Flughafen Peking: Ein Sicherheitsbeamter sitzt in Schutzkleidung an einer Kontrollstelle. (AFP/GREG BAKER)

Wie die Organisatoren mitteilten, wurde gestern einer der 153 eingereisten Athleten und Funktionäre am Flughafen in Peking positiv getestet. Drei weitere Coronafälle wurden bei anderen Akkreditierten ermittelt. Angaben zur Identität wurden nicht gemacht. Bei den Winterspielenvom 4. bis 20. Februar gelten strenge Corona-Richtlinien. Vor der Anreise müssen alle Olympia-Beteiligten zwei negative PCR-Tests nachweisen. Nur mit Impfnachweis kann eine dreiwöchige Quarantäne bei der Einreise in Peking vermieden werden.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.