Das Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven wird heute eröffnet. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

In rund einem Monat soll ein Spezialschiff anlegen, das Flüssiggas speichern und wieder in Gas umwandeln kann. Von Mitte Januar an sollen dann Tanker mit Flüssiggas in Wilhelmshaven eintreffen.

Der niedersächsische Umweltminister Meyer sagte, der neue Anleger werde einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Die Importe von fossilen Energien wolle er aber verringern. Ziel sei es, Wilhelmshaven so schnell wie möglich zur Drehscheibe für Grünen Wasserstoff und den Import Erneuerbarer Energien aus der Nordsee zu machen.

Die Bauarbeiten an dem Landungsplatz hatten im Mai dieses Jahres begonnen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.