Wilhelmshaven

Erster deutscher Anleger für Flüssigerdgas fertiggestellt

In Wilhelmshaven ist der erste Anleger für Flüssigerdgas in Deutschland fertiggestellt und eröffnet worden. In rund einem Monat soll ein Spezialschiff anlegen, das dort Flüssiggas speichern und wieder in Gas umwandeln kann.

15.11.2022