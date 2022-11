Das Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven wird heute eröffnet. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Nach Tests sollen dort in gut einem Monat Spezialschiffe anlegen, die LNG aufnehmen und wieder gasförmig machen können. Bundeswirtschaftsminister Habeck lobte die Bauzeit innerhalb von 200 Tagen. Deutschland könne schnell sein und mit hoher Entschlossenheit Infrastrukturprojekte voranbringen, wenn die Projektbeteiligten an einem Strang zögen, sagte der Grünen-Politiker. Ein zweites Terminal soll ebenfalls zum Jahreswechsel in Brunsbüttel in Betrieb gehen. Auch ein privates Terminal wird dann den Planungen zufolge in Lubmin bereit sein. Umweltverbände warnen vor übereilten Genehmigungsverfahren.

