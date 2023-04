Sudan

Erster deutscher Evakuierungsflug mit 101 Menschen an Bord

Die Bundeswehr hat in einem ersten Schritt 101 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum ausgeflogen. Sie waren laut einer auf Twitter verbreiteten Mitteilung an Bord eines Militärtransporters, der zunächst in Jordanien landete. Von dort werde die Weiterreise vorbereitet.

23.04.2023