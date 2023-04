Sudan

Erster deutscher Evakuierungsflug mit 101 Menschen an Bord

Die Bundeswehr hat in einem ersten Schritt 101 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum ausgeflogen. Ein Transportflugzeug landete am späten Abend in Jordanien, wie das Einsatzführungskommando der Truppe per Twitter mitteilte. Von dort aus sollen die Menschen weiterreisen.

24.04.2023