Erster Deutscher im All

Der erste deutsche Raumfahrer, Sigmund Jähn, ist tot.

Er starb gestern im Alter von 82 Jahren, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitteilte. Der im Vogtland geborene Jähn wurde in der Sowjetunion zum Kosmonauten ausgebildet. 1978 flog er von Baikonur aus mit einer Sojus-Rakete zur Raumstation Saljut 6. Zusammen mit dem Kosmonauten Waleri Bykowski verbrachte Jähn sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten im All. Die beiden Männer umkreisten 124 Mal die Erde.



In der DDR genoss Jähn, zuletzt Generalmajor der Nationalen Volksarmee, große Popularität. Nach der Wiedervereinigung bildete der zweifache Vater europäische Astronauten aus.