BDI-Weltraumkongress

Erster deutscher Raketenstart in Nordsee geplant

In der Nordsee soll im kommenden Frühjahr eine Rakete starten. Das kündigte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Russwurm, bei einem BDI-Weltraumkongress in Berlin an.

18.10.2023