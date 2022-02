Hossein Saveh Shemshaki trägt bei der Eröffnungszeremonie in Peking die iranische Flagge. (dpa / AP Photo / Patrick Semansky, File)

Außerdem kann der Iraner, der sein Team bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträger ins Stadion geführt hatte, beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch gegen seine Suspendierung einlegen.

Shemshaki ist in Peking zum dritten Mal bei Winterspielen dabei. Er startete bereits in den Olympia-Rennen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi. Sein bestes Resultat war dabei vor acht Jahren ein 31. Rang im Slalom.

