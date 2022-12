Vor dem Ende der Weltnaturkonferenz machen Teilnehmer Erinnerungsfotos vor dem Versammlungssaal in Montreal. (AP / Paul Chiasson)

Mindestens 20 Milliarden Dollar pro Jahr sollen sie dafür aufbringen. Bis 2030 soll die Summe auf 30 Milliarden Dollar anwachsen, heißt es in dem Kompromissvorschlag. Die Ausweitung der Schutzgebiete war eines der zentralen Ziele der UNO-Biodiversitätskonferenz COP15.

In dem Entwurf wurde außerdem gefordert, bis 2030 200 Milliarden Dollar für die biologische Vielfalt aufzubringen und auf die Abschaffung oder Reform von Subventionen hinzuarbeiten, um weitere 500 Milliarden Dollar bereitzustellen.

Erste Reaktionen auf den Entwurf waren durchwachsen. Zwar seien viele der Ziele ein starker Schritt in die richtige Richtung, hieß es beispielsweise von der Naturschutz-Stiftung WCS. Aber der Entwurf sei nicht ambitioniert genug, und viele Ziele seien zu weit in die Zukunft geplant. Über den Entwurf zur Abschlusserklärung wird in Montreal weiter verhandelt.

Offiziell soll die Biodiversitätskonferenz an diesem Montag enden. Organisatoren, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen hoffen, dass bei dem Treffen ein richtungsweisendes globales Abkommen für den Artenschutz verabschiedet werden kann. Die Minister und Regierungsvertreter aus rund 190 Ländern sind sich größtenteils einig, dass der Schutz der biologischen Vielfalt Priorität haben muss. In Montreal geht es darum, wie dieser Schutz aussehen soll und wer ihn bezahlt.

Ursprünglich hätte der 15. Weltnaturgipfel - der auch unter dem Kürzel COP15 läuft - schon 2020 in China stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der anhaltenden pandemischen Lage dort verschoben und zerteilt. Der erste Verhandlungsteil fand im vergangenen Oktober hauptsächlich online in Kunming statt.

