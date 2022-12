Weltnaturgipfel

Die 15. UNO-Biodiversitätskonferenz ist im kanadischen Montreal steht kurz vor dem Abschluss. (AP/dpa/Paul Chiasson)

In dem Text heißt es, dass 30 Prozent der Land- und Meeresfläche der Erde zu Schutzgebieten erklärt werden. Dazu sollen die reichen Länder ihre finanzielle Unterstützung für die Biodiversität in Entwicklungsländern auf mindestens 20 Milliarden Dollar pro Jahr erhöhen. Bis 2030 solle die Summe auf 30 Milliarden Dollar anwachsen, heißt es in dem Kompromissvorschlag. Die Ausweitung der Schutzgebiete war eines der zentralen Ziele der UNO-Biodiversitätskonferenz COP15, die morgen zu Ende gehen soll. Über den Entwurf zur Abschlusserklärung wird in Montreal weiter verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.