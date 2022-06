Forschungszentrum

Der sogenannte Exascale-Rechner namens "Jupiter" solle dazu beitragen, wissenschaftliche Fragen etwa zum Klimawandel und zur nachhaltigen Energieerzeugung zu lösen. Die Kosten belaufen sich auf eine halbe Milliarde Euro. Davon kommen den Angaben zufolge 250 Millionen von der europäischen Supercomputing-Initiative EuroHPC und weitere 250 Millionen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Wüst (CDU) sprach von einer "Auszeichnung für die Wissenschaft und die Exzellenz insgesamt" in seinem Land. Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger (FDP) nannte das Projekt eine "große Investition in die Forschungsinfrastruktur", mit der man die technologische Souveränität Deutschlands ausbauen wolle.

In den kommenden Jahren sollen zudem in Kooperation mit Bayern und Baden-Württemberg zwei weitere Exascale-Supercomputer in München und Stuttgart an den Start gehen, erklärte das BMBF